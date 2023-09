Riapre domani, 6 settembre, l'ecocentro del Comune di Settimo San Pietro. L'pianto era chiuso dal 12 agosto scorso per consentire un intervento di ripristino e di messa in sicurezza dell'impianto, rimasto danneggiato dalle fiamme che si erano sviluppate in alcuni cassoni per la raccolta dei rifiuti.

Le fiamme avevano gravemente l'impianto elettrico della struttura con la conseguenza ordinanza di chiusura da parte del Comune. L'ecocentro riapre col calendario invariato rispetto a quello precedente il 12 agosto.

© Riproduzione riservata