Prima uscita da candidato presidente della Regione per Paolo Truzzu.

«Come mi sento? Come sempre, Paolo Truzzu, la solita persona nella serenità più totale, nella gioia di affrontare una sfida importante», ha detto prima di fare il suo ingresso a Casa Olla a Quartu per un convegno di Fratelli d’Italia.

Non commenta il fatto che ieri il Psd’Az abbia confermato il sostegno alla candidatura del presidente uscente Christian Solinas: «Dovete chiedere al Psd’Az, io parlo per me, ma posso dire che il posto del Psd’Az è col centrodestra, non c’è motivo per cui non stiano in coalizione con noi».

Prima di casa Olla, Truzzu è stato al Mercato di Coldiretti a Pitz’e Serra: «Abbiamo incontrato tante persone e imprese che quotidianamente portano avanti un lavoro importante e che danno vita a prodotti di qualità e rappresentano la vera Sardegna».

Ai sardi dice: «Non sono tra coloro che sono iscritti al partito della bacchetta magica, c’è tanto lavoro da fare e tanto ascolto delle esigenze dei cittadini e della comunità. La cosa più semplice da fare è spiegare a tutti che si può vivere in Sardegna e bene».

Truzzu ha incontrato anche il sindaco di Quartu Graziano Milia: «Abbiamo fatto una chiacchierata, sarà un leitmotiv della campagna, l’obiettivo è parlare con tutti, soprattutto con chi rappresenta le comunità più importanti che sono i Comuni e le Municipalità». Al convegno, in cui Truzzu interverrà alla fine, sono presenti le forze politiche che hanno sostenuto la sua candidatura. Invitati anche Lega e Psd'Az.

