A Quartu è stato approvato lo schema definitivo dell’accordo per il rinnovo del servizio di custodia dei cani abbandonati e randagi.

Il Comune, con una delibera del 16 marzo, ha dato l’ok all’adeguamento tariffario che tiene conto del rialzo generale dei costi di mantenimento per ogni singolo animale, che passa da 3,10 euro a 3,70 al giorno. Il valore complessivo del nuovo appalto è di 2.192.687,75 euro IVA esclusa, a partire da una base d’asta di 1 .770.802,50 euro calcolata sulla media delle presenze in struttura negli ultimi tre anni.

Si passerà ora alla valutazione delle offerte da parte dei singoli operatori. Il servizio avrà una durata triennale. Chi si aggiudicherà l’appalto dovrà usare e gestire una propria struttura visto che il Comune non ne possiede una. Il canile dovrà trovarsi entro 50 km da Quartu. Nel caso in cui il canile, per qualsiasi motivo, non possa ricevere i cani in consegna dovrà ricoverarli in altra struttura a sua scelta, sempre entro i 50 Km e in regola con gli obblighi di legge, senza alcun onere a carico dell’Ente.

I circa 435 cani di competenza del Comune di Quartu, in questo momento, sono ricoverati nel Canile Shardana, aggiudicatario del precedente appalto, scaduto il 15 luglio 2022. Il servizio è stato poi prorogato sino al 31 dicembre. Un affidamento diretto ha prolungato l’affidamento del servizio sino al 4 aprile 2023.

