I carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Cagliari due minorenni che poco prima avevano scippato una 81enne desulese, pensionata.

In serata in via San Giacomo, i due avevano strappato dalle mani della donna una borsetta contenente un portafoglio (con all’interno sei euro e bancomat) e un cellulare, per poi darsi alla fuga per le vie circostanti.

Le immediate ricerche svolte dai carabinieri hanno consentito di individuare e bloccare i due e di recuperare l'intera refurtiva che è stata restituita all'anziana vittima.

(Unioneonline/D)

