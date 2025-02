Malamovida, locali che non rispettano le norme igieniche e sicurezza stradale

Giro di vite dei carabinieri del Comando Provinciale nel Cagliaritano nel weekend, impegnati anche i militari del Nas, i Cacciatoi di Sardegna, il Nucleo Elicotteri e le unità cinofile.

Locali pubblici

Gravi violazioni sono emerse a Cagliari e Monserrato. Nel capoluogo un’attività è stata sospesa, con multa da 3mila euro, per il mancato rispetto delle norme igieniche e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo.

In un circolo privato a Monserrato, invece, è stata accertata la somministrazione di alimenti e bevande a persone non associate. Sanzioni per 5mila euro, anche in questo chiesta al Comune la sospensione dell’attività.

Droga, alcool e malamovida

A Quartu, in un parco pubblico, tra la vegetazione è stato trovato un tirapugni abbandonato. L’arma è stata sequestrata, avviati gli accertamenti per individuarne l’origine.

A Villacidro, il conducente di un’auto è risultato positivo all’alcol test, tasso quasi 5 volte oltre il consentito (2,39 grammi al litro). Il veicolo è stato sequestrato, la patente ritirata.

Sequestrato anche un Suv alla cui guida c’era una donna di Muravera, che ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test ed è risultata sprovvista di patente.

Tasso alcolico alle stelle e ritiro di patente anche per altri due conducenti di auto a Ussana e Iglesias.

Un 21enne di Iglesias invece, sorpreso in possesso di 10 grrammi di marijuana e bilancino, è stato sottoposto ai domiciliari. Altre persone fermate in locali notturni e parchi pubblici sono state segnalate per possesso di hashish e marijuana.

Il bilancio

Oltre 300 le persone identificate, 170 i veicoli controllati, 38 le sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Sequestrate armi e droga.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata