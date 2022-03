Sono arrivati in Sardegna nella notte i primi profughi ucraini. Sono quattro persone, da ieri ospiti in un albergo di Pula. Si tratta di due uomini e due donne.

Sono arrivati nell’Isola dopo un lungo viaggio. Una volta raggiunta Pula, dove sono ospiti nell’albergo Rocca Dorada di Santa Margherita, sono stati accolti dal sindaco Carla Medau e dal parroco don Marcello Loi. Erano stanchi e molto preoccupati, non avevano molta voglia di parlare. “Sono impauriti – ha raccontato Carla Medau – temono per i loro familiari rimasti in Ucraina”. Tutte le operazioni sono state seguite dal console ucraino in Sardegna Anthony Grande e dal prefetto di Cagliari.

I quattro profughi (padre e figlio minorenne, madre e figlia di 21 anni) stanno bene. Sono stati accolti dal personale dell’albergo e da un’interprete. Hanno ringraziato gli amministratori comunali e i responsabili dell’hotel per l’accoglienza.

