Due punti all’ordine del giorno e molte questioni aperte per il Consiglio comunale che a Quartucciu si riunirà venerdì 29 novembre alle 9 per affrontare due temi caldi e cruciali: la variazione al bilancio di previsione 2024/2026 e l’approvazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per il 2025. Due argomenti che, come già accaduto in passato, al di là della tecnicità amministrativa, si annunciano capaci di scaldare il dibattito in aula.

La variazione di bilancio rappresenta uno snodo importante: un’opportunità per ridisegnare le priorità del Comune in un contesto economico segnato da risorse limitate. Se il bilancio però sarà terreno di analisi e confronto, l’Imu promette di polarizzare il dibattito. La tassa sugli immobili è da sempre una questione spinosa: per alcuni rappresenta un peso insostenibile per famiglie e imprese, per altri è una risorsa indispensabile per sostenere i conti pubblici e garantire servizi. Tra possibili ritocchi alle aliquote e scelte sulle detrazioni, maggioranza e opposizione dovranno misurarsi con un tema mai privo di polemiche e discussioni.

Il Presidente del Consiglio, Gino Emanuele Melis, ha invitato i responsabili dei settori competenti a presenziare per garantire massima trasparenza e chiarire eventuali dubbi. Tuttavia, sarà la parte politica a dover trovare un equilibrio tra la necessità di rispondere alle esigenze della cittadinanza e quella di mantenere solide le casse del Comune.

