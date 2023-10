Incidente stradale sulla 554 all'altezza di Quartucciu col coinvolgimento di alcune auto rimaste danneggiate.

Sul posto i carabinieri di Selargius e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Non ci sono feriti. Il traffico è andato subito in tilt con lunghe code nelle due direzioni di marcia e pesanti disagi per gli automobilisti in transito.

Pare che all'origine dell'incidente ci sia stata una mancata precedenza con due macchine che si sono scontrate restando sulla carreggiata. Coinvolte anche altre due auto, rimaste ugualmente danneggiate ma come detto, per fortuna, non ci sono feriti. Tanto che nessuno è finito in ospedale.

