© Riproduzione riservata

Il fine settimana si apre in città con un evento per tutta la famiglia: il Quartucciu Summer Party, organizzato dall'assessorato alla Cultura nell'ambito delle Sere d'Estate 2024, sarà protagonista dalle 16.30 al parco Sergio Atzeni e sarà caratterizzato da numerose attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età. Un'occasione per riscoprire il piacere di stare insieme e godersi l'estate in un contesto sicuro e divertente. Il programma della serata prevede una serie di giochi e attrazioni che spaziano dai maxi scivoli acquatici agli scivoli con piscina, offrendo un'occasione perfetta per rinfrescarsi in queste calde giornate estive. Gli appassionati di sport potranno divertirsi nell'arena da calcio e con il calcio panna, mentre i più piccoli si divertiranno con le bolle di sapone. Inoltre, non mancheranno i dolci come lo zucchero filato a disposizione di tutti i partecipanti. Non mancheranno musica e animazione che contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. L'ingresso all'evento è gratuito, tutti potranno trascorrere una giornata di svago e socializzazione in uno dei parchi più belli della città. Questo evento rappresenta una delle numerose iniziative estive promosse dall'amministrazione comunale per animare il territorio e offrire momenti di aggregazione alla comunità. Francesca Melis