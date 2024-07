Sul sito del Comune di Quartucciu è stato pubblicato l’elenco degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno ottenuto la borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2023-24. Circa cento ragazze e ragazzi delle scuole superiori della città potranno beneficiare di questo prezioso bonus economico.

L’avviso per la presentazione della domanda, pubblicato a giugno, specificava che il tetto massimo dell’Isee per accedere al beneficio era di 14.650 euro. Per partecipare al bando, gli studenti dovevano essere iscritti a una scuola superiore per l’anno in corso e appartenere a una famiglia con un Isee entro la soglia stabilita. Tuttavia, i contributi sono stati erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili, con la possibilità di abbassare ulteriormente il limite, come è già avvenuto in passato. Quattro studenti sono stati esclusi dalla graduatoria, due per mancanza della documentazione richiesta e altri due perché ancora frequentanti la scuola media.

Gli uffici di via Nazionale precisano che la procedura è gestita dal Comune solo per la ricezione delle istanze e la trasmissione degli elenchi, mentre la graduatoria finale viene formulata dal Ministero. L’avviso completo è disponibile per il download sul sito del Comune. Per ulteriori dettagli e per scaricare l’elenco completo degli studenti meritevoli si può visitare il sito del Comune.

