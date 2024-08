Dopo la pausa di Ferragosto, riprendono con entusiasmo gli attesi appuntamenti del sabato sera al Giardino di Casa Piga a Sant’Isidoro, un’oasi di pace immersa nel verde dove la musica incontra l'arte della convivialità. Domani sera, alle 20, il suggestivo spazio accoglierà un evento speciale: "Se ti tagliassero a pezzetti", un omaggio intimo e sentito a Fabrizio De André, curato da Chiara Effe e Fabrizio Lai.

Chiara Effe, artista di grande sensibilità, torna al Giardino per regalare al pubblico la sua personale reinterpretazione delle opere del suo cantautore preferito. Attraverso racconti, aneddoti e riflessioni, Chiara accompagnerà gli spettatori in un viaggio emozionale tra le più belle e profonde pagine della poetica di De André. La sua voce sarà avvolta dalle note sapienti di Fabrizio Lai, musicista e amico di lunga data, che con maestria donerà nuova vita a queste melodie immortali.

Legati da un’amicizia ventennale, Chiara e Fabrizio hanno condiviso un percorso artistico e umano che li ha visti crescere e sperimentare insieme. Il loro affiatamento si traduce in una complicità musicale che promette di incantare il pubblico, offrendo una serata indimenticabile sotto il cielo stellato delle campagne quartuccesi.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, contattando Michela al 347 733 8427 o Cesare al 338 362 3510. La serata non sarà solo musica: come di consueto, l’incontro sarà accompagnato da una cena conviviale, un vero e proprio rito di condivisione dove ogni ospite è invitato a portare una pietanza e una bevanda da gustare insieme.

In linea con i valori di sostenibilità che caratterizzano il Giardino di Casa Piga, si incoraggia l’uso di stoviglie riutilizzabili, evitando quelle usa e getta. Questa scelta non solo rispetta l'ambiente ma contribuisce a creare un’atmosfera di scambio e collaborazione, rendendo ogni appuntamento un’occasione per rafforzare i legami all'insegna della buona musica e della buona compagnia.

© Riproduzione riservata