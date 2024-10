All’Orto Giardino di Mariposa de Cardu, domani venerdì 4 ottobre alle 17, i partecipanti potranno vivere un’esperienza profonda di rilassamento e armonia grazie al Bagno Sonoro Vibrazionale, una pratica che unisce meditazione e suoni ancestrali. L’incontro prevede l’utilizzo di strumenti quali Campane Tibetane, Gong, Tamburo Sciamanico, Ocean Drum e Koshi, che con le loro vibrazioni accompagneranno i presenti in un viaggio interiore.

Il Bagno Sonoro durerà circa un’ora e sarà preceduto da una breve presentazione e seguito da un momento di condivisione e feedback. Per partecipare, gli organizzatori consigliano di vestirsi comodamente e a strati, portando con sé un materassino, una copertina, calze, energia positiva e repellente. Inoltre, è importante segnalare in anticipo eventuali gravidanze o patologie cardiache.

Lo scopo dell’incontro, come spiegato da Rita Atzeni de Il Crogiuolo, è quello di “riarmonizzare l’organismo e portarlo al rilassamento profondo, regalando gioia e pace interiore”.

L’evento è pensato per tutti, anche per chi preferisce non sdraiarsi a terra, con la possibilità di utilizzare sedie o panche messe a disposizione nel giardino. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite messaggio WhatsApp ai numeri di riferimento: Rita (3348821892), Paolo (3337404453) o Erika (3927648097).

Un’occasione per riconnettersi con se stessi e con la natura, attraverso la magia del suono e la potenza della meditazione, per ritrovare equilibrio e serenità.

