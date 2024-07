Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale – ospita all'Orto Giardino di Mariposa de cardu, località Su Idanu a Quartucciu (ingresso da via Goffredo Mamali), venerdì 5 luglio alle 19, uno degli appuntamenti del Festival bastoni e burattini de Le Compagnie Del Cocomero, lo spettacolo Kon Karma, della compagnia il Ludopuzzle con Toni Dimondi di Granada.

Uno spettacolo di marionette che con una miscela di umorismo e musica trascina gli spettatori, grandi e piccoli, in un clima di magica allegria in un ambiente familiare e incantevole come quello dell’Orto Giardino, dove socialità e convivialità sono le parole d’ordine.

Una carrellata di svariati personaggi che mossi attraverso i fili stabiliscono con il pubblico un linguaggio senza parole, dove i movimenti e la musica basteranno a creare un sogno che porterà lo spettatore ad allontanarsi dal ritmo reale che lo circonda.

Per partecipare si deve comunicare la propria presenza con messaggio al numero 3348821892. Inoltre Mariposa de Cardu, il progetta ideato a Rita Atzeni in memoria della sorella Luisa e del fratello Stefano, sposa i principi della mobilità sostenibile e invita gli interessati e i visitatori a raggiungere l’Orto Giardino –ingresso da via Mameli in località Su Idanu- a piedi, in bici o in autobus. Ricordate che si sta andando in un orto per questo è necessario indossare scarpe comode ed abiti pratici e soprattutto portare acqua da bere in borraccia.

