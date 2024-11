Fiamme questa mattina in un b&b a Quartucciu. L’incendio si è sviluppato verso mezzogiorno in uno degli alloggi al primo piano della struttura, un edificio a due piani con annessa spa in vico V Nazionale.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari, che ha subito circoscritto le fiamme evitando che si propagassero all’intera struttura.

Nessuno tra gli ospiti e i gestori presenti nella struttura è rimasto ferito o intossicato dal fumo. A causare l’incedio sarebbero stati problemi di natura elettrica.

(Unioneonline)

