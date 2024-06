Festa di fine anno all'Orto Giardino di Mariposa de cardu per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia di via Piria a Quartucciu.

La classi della scuola materna domani a partire dalle 10 torneranno a far visita all'Orto Giardino per vivere un percorso esperienziale davvero speciale, come d’altronde più volte hanno fatto nel corso dell’anno scolastico.

Tante le attività in programma, per iniziare potranno dar vita all'Orto d'estate mettendo a dimora gli ortaggi estivi. E poi potranno continuare il percorso di Pet Teraphy che prevede la visita a caprette, galline e tartarughe, nuovi ospiti del terreno a Su Idanu. A insegnanti, bambine e bambini sarà poi riservato un momento speciale. Verranno guidati nel giardino segreto e godranno della lettura, da parte dell'attrice Rita Atzeri de "Rilassato come un orso", un libro della collana piccolo Zen pensato per introdurli all'esperienza del bagno sonoro con le campane tibetane, che vivranno con successivamente con il bravissimo Pierpaolo Bistrusso.

Mariposa de cardu è un progetto de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale in memoria di Luisa e Stefano Atzeri e si sviluppa nell’Orto giardino in località Su Idanu in via Mameli.

© Riproduzione riservata