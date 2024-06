Quartucciu è pronta a onorare San Giorgio Martire con un fine settimana ricco di eventi che promette di coinvolgere cittadini di tutte le età. Da sabato a lunedì, il comune si animerà non solo con cerimonie religiose, ma anche con musica e spettacoli in piazza.

Il comitato organizzatore, capitanato da Marco Paolucci, ha messo in piedi un programma variegato e coinvolgente. I festeggiamenti civili inizieranno sabato 29 giugno alle 22, con una serata musicale organizzata in collaborazione con il Comune, che vedrà l'esibizione in piazza del gruppo "Marta e il suo gruppo".

Domenica, la festa raggiungerà il suo apice con una serie di eventi che animeranno il pomeriggio e la sera. Alle 17, l'animazione per bambini e bambine con il "Baby Fan" di Giuseppe Angioi darà il via ai festeggiamenti. A seguire, alle 18, i cani diventeranno i protagonisti di una sfilata insieme ai loro padroni, guidati dall'istruttrice cinofila Loredana Preti, conosciuta per il suo impegno nel territorio.

La giornata culminerà alle 21:30 con una discoteca all'aperto in piazza, dove il DJ Sandro Murru farà ballare tutti i presenti con una selezione di brani che spaziano dai classici agli ultimi successi.

Non mancheranno, naturalmente, i momenti di devozione religiosa. Sabato, dopo la messa in onore di San Giorgio, ci sarà una processione con il simulacro del santo che attraverserà le principali strade della città, accompagnato da una rappresentanza di gruppi folk locali. Domenica, la messa delle 10 sarà armonizzata dal coro polifonico Is Concias di Quartucciu. E lunedì alle 18 la celebrazione religiosa chiuderà i festeggiamenti.

© Riproduzione riservata