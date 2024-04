Il bando per la gestione unica del campo polivalente “Raffaele Piras” di Quartucciu questa volta non è andato deserto, come accaduto nel precedente avviso. Negli uffici di via Nazionale sono arrivate ben cinque domande.

Il bando era rivolto a società e associazioni sportive che per “contendersi” lo spazio hanno dovuto presentare un progetto preliminare, accompagnato da un piano di fattibilità economico- finanziaria, per la rigenerazione, la modernizzazione e per la successiva gestione degli spazi. Ora l’ultima parola spetta alla commissione esaminatrice, che si costituirà a breve e, dopo aver aperto le buste e verificato le proposte, sceglierà la società o l’associazione a cui affidare l’intera struttura di via Le Serre.

Fino a oggi i campi da calcetto, quelli da tennis e la pista ciclabile sono stati affidati e utilizzati da società singole, mentre quello da calcio in erba, fino a ora non è mai stato dato in appalto.

In attesa di un bando unico che possa dare in gestione a un’unica società o associazione il campo polivalente “Raffaele Piras”, nel quartiere Le Serre, prosegue, da parte dell’amministrazione comunale, la concessione delle strutture singole al suo interno. I lavori, iniziati a luglio del 2019, sono terminati a marzo del 2021, ma hanno subito un rallentamento nella primavera del 2020 a causa della pandemia. Oltre un milione di euro è, infatti, la somma che il Comune ha stanziato per il restyling.

Gli interventi hanno riguardato il rifacimento della pista di atletica e l’acquisto delle attrezzature, il rifacimento del campo da calcio in erba con la nuova irrigazione, i servici igienici e le tribune a norme per il pubblico, la ristrutturazione del campo a calcio a 5 e un nuovo impianto di illuminazione a Led.

© Riproduzione riservata