Parte la corsa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in Municipio. Oggi sono stati pubblicati i bandi dei cinque concorsi che nei prossimi mesi porterà all’ingresso di otto nuove figure professionali negli uffici del Comune: un geologo a tempo parziale, due istruttori direttivi amministrativi e un istruttore direttivo tecnico a tempo pieno, tre istruttori amministrativi contabili e un tecnico.

«Non sono ancora i grandi numeri che servirebbero a portare a pieno regime l'attività del Comune, ma è una prima importante iniezione di risorse che consentirà di sostenere il ritmo dei tanti lavori avviati ed in corso di avvio da parte dell’amministrazione», il commento del sindaco Graziano Milia.

«Il nostro obiettivo in questo momento è quello di costituire delle graduatorie da cui poter attingere nei prossimi anni per assumere in misura crescente nuovo personale oltre che provvedere alla rapida sostituzione di chi va in pensione, ottimizzando il meccanismo di turn over dei dipendenti. Naturalmente», sottolinea il sindaco, «per poter assumere nuovo personale occorre avere dei bilanci in equilibrio, ed è per questo che proseguirà con decisione la nostra lotta all'evasione fiscale, che oltre a rappresentare un danno nei confronti dei contribuenti onesti, costretti a pagare per chi non lo fa, crea anche un problema dal punto di vista dei livelli di operatività e di efficienza dell'amministrazione. Pagare tutti, per pagare meno e per poter garantire il miglior governo della città», conclude Milia.

