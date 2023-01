Tanti appuntamenti a Quartu grazie alla rassegna “Ripensare la città – Il contributo delle associazioni”, sia nel centro città che nel lungomare.

Iniziative già da giovedì 6, con la rappresentazione della commedia in lingua sarda “Su Sindigu”, a cura dell’associazione teatrale Sacro Cuore. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con la società San Vincenzo De Paoli di Quartu Sant’Elena si terrà nel teatro parrocchiale Sacro Cuore alle ore 19. Per gli amanti della musica, invece, appuntamento in via Porcu alle 20.30 a Casa Olla, che ancora una volta dedica grande spazio al jazz. A esibirsi sarà il quartetto composto da Riccardo Pittau alla tromba, Massimo Ferra alla chitarra, Francesco Sotgiu alla batteria e Matteo Muntoni al basso. E poi triplice appuntamento con il circo Paniko: in via Don Giordi alle 11 andrà in scena lo show “Circo a tre ruote”, mentre alle 17 e alle 21 spazio a “Cabaret Calippo”.

Giovedì inoltre sarà possibile visitare anche il presepe vivente organizzato dalla Pro Loco cittadina nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice, mentre venerdì 6, giorno dell’Epifania, la stessa associazione che promuove le tradizioni cittadine propone “L’arrivo dei Re Magi”, con una rappresentazione in programma alle 10.30 alle 12 che interesserà il tratto compreso tra la Chiesa di Sant’Agata e la stessa Basilica. A seguire è previsto l’arrivo della Befana per la distribuzione di dolci omaggi a tutti i bambini.

Laboratori legati all’Epifania sono in programma anche in viale Colombo, presso il Room’s Garden, sempre a ingresso gratuito, con tante caramelle e baby dance. E ci sarà ancora spazio per musica e teatro. Al teatro Sacro Cuore alle 19 spettacolo di canti natalizi tradizionali in lingua sarda con l’intermezzo di alcuni sketch con protagonisti Babbo Natale e la Befana: “Ninna nanna a su Rei Divinu” è a cura del Coccoroccocoro dei bambini della parrocchia Sacro Cuore. E al Circo Paniko altro triplo spettacolo, col doppio appuntamento della sera uguale al giorno prima e “A tua insaputa” della Ditta Vigliacci la mattina alle 11. Mentre nel salone della parrocchia Santo Stefano, alle 20, ecco “Jazz Journe”: Alice Marras alla voce e Andrea Granitzio al pianoforte suoneranno musiche di Porter, Ellington e Gershwin.

Sabato 7 gennaio alle 11 al Circo Paniko “Circuschange” del Circo Scienze di Pietro Olla e solito doppio spettacolo tra pomeriggio e sera. In centro-città spazio anche agli amanti della pittura, con il corso a cura di Max Mazzoli, gratuito e a numero chiuso, in programma a Sa Dom’e Farra a partire dalle 14.30: proposto dalla Fondazione Estetica e Progresso, è un’opportunità per la cittadinanza e per chiunque desideri studiare le tecniche tradizionali, che potranno approfondire in prima persona la bellezza dell’arte e avere la possibilità di educare l’occhio alla visione.

Grazie alla collaborazione tra Quartu Soccorso e Accademia del Soccorso Dorian, in via Cilea 79, dalle 8.30 alle 13.30, è in programma un corso di BLSD, organizzato dall’Associazione Culturale Dorian. Mentre al Centro Servizi Flumini, nel litorale, dalle 17.30, ecco l’appuntamento con “I libri sardi nel mondo”, dedicato alla cultura e alla letteratura isolane, con Gesuino Nemus che presenterà alcuni best seller di scrittori della nostra regione.

Domenica 9 sempre al Centro Servizi Flumini ultimo appuntamento della rassegna natalizia dell’Associazione Sardegna Rossoblù con un evento che vedrà protagonisti Minni e Topolino, tra pop corn e zucchero filato. E alle 17 si torna in via Don Giordi, all’ingresso del Parco Naturale Molentargius-Saline, con lo show “Gran Cabaret DueMila23”, proposto dalla compagnia del Circo Paniko nell’ambito della rassegna “Natale a Quartu”, con il contributo dell’Amministrazione comunale e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Gli spettacoli gratuiti al Teatro Tenda proseguiranno sino a metà mese.

