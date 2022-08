Tre auto a fuoco negli ultimi otto mesi.

È quanto accaduto a un operaio senegalese residente a Quartu, che l'altro giorno ha perso a causa delle fiamme la sua vecchia Fiat Punto dopo che altri incendi avevano divorato le altre sue due macchine a dicembre e marzo scorso.

Gli agenti del Commissariato di Quartu, che agiscono sotto le direttive del vice questore Davide Carboni e del sostituto Commissario Gianni Noto, stanno stringendo i tempi: vogliono capire cosa c'è dietro questi tre episodi con la vittima che non riesce a capire quello che sta succedendo.

Alla Polizia l’uomo ha detto di non avere nemici, di non aver mai avuto problemi con nessuno, di non aver mai subito denunce. A Quartu abita da vent'anni, mai un problema.

Attualmente l’uomo lavora sul litorale cagliaritano. L'altra sera ha sentito le sirene dei vigili del fuoco, è corso in strada, in via XX Settembre, notando la sua auto in fiamme.

Della Fiat Punto che gli serviva per recarsi al lavoro, è rimasta solo la carcassa annerita.

Ora le indagini vanno avanti in silenzio senza escludere nulla.

