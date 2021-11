Un 15enne è stato travolto la notte scorsa in via Fiume a Quartu. Il ragazzo è stato investito da un’auto finendo a terra e riportando la frattura di una gamba. Il conducente della macchina si è immediatamente fermato, facendo anche scattare l’allarme con l’arrivo di una ambulanza del 118 e dei carabinieri del Nucleo radiomobile di via Milano.

Il ferito è stato trasferito al Policlinico di Monserrato dove è stato giudicato guaribile in 40 giorni. La via Fiume è diventata ormai una delle strade più pericolose della città.

