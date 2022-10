Riprende a Quartu il servizio dei nonni-vigile nelle vicinanze delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’attività di vigilanza verrà assicurata dal lunedì al sabato, e mira alla sorveglianza educativa degli alunni sia nei percorsi stradali di arrivo che in quelli di ripartenza dalla scuola, con particolare attenzione ai punti di maggiore pericolo per il traffico individuati dalla Polizia locale.

I nonni-vigile, scelti nel rispetto della parità di genere, avranno una durata dell’incarico definito secondo il principio di rotazione. Nei giorni scorsi sono stati accolti nella sede dell’Ex Convento dei Cappuccini per un incontro conoscitivo e per un ripasso sulle mansioni loro assegnate. Nell’occasione il sindaco Graziano Milia e l’assessore Marco Camboni, alla presenza della dirigente dei Servizi Sociali Lorena Cordeddu, hanno voluto ringraziare tutti per la disponibilità e per l’importante servizio che si apprestano a dare alla collettività.

