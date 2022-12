Tablet con audio libri, ma è previsto anche l’inserimento - negli spazi di accesso - di percorsi tattili, anche plantari, e dispositivi sonori per i visitatori con disabilità visiva. Sono alcune novità previste nel progetto presentato dal Comune per rilanciare la biblioteca di via Dante, a partire dall'abbattimento delle barriere architettoniche.

«Quest’anno c’è un bellissimo regalo sotto l’albero per la nostra comunità: Quartu si è aggiudicata un altro bando Pnrr del valore di 500mila euro che andrà a potenziare l’infrastrutturazione e i servizi della biblioteca comunale, con l’obiettivo di trasformarla in un vero e proprio cuore pulsante della cultura in città», annuncia il sindaco Graziano Milia.

L’ufficialità è arrivata pochi giorni fa, con la pubblicazione delle graduatorie delle proposte progettuali ammesse al finanziamento del bando per interventi dedicati alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non di proprietà ministeriale. «Si tratta di una notizia importante», ribadisce il sindaco, «che unita ad altri tasselli come quello dell’avvio dei lavori per il recupero del Cineteatro in città ci avvicina all’obiettivo di rilancio di Quartu come città della cultura, più volte annunciato all’inizio di questo mandato».

