Traffico in tilt e lunghe code questa mattina in viale Colombo, a Quartu Sant’Elena, a causa di una voragine che si è aperta lungo il manto stradale, creando disagi alle auto in transito.

A causare il danno la rottura per usura di una tubazione di Abbanoa.

Operai già al lavoro per riparare la condotta, in un intervento che non si preannuncia però semplice in quanto la perdita è imponente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata