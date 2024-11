Una manovra finanziaria da 130 milioni di euro, senza rincari per le tasse e nessun taglio nei servizi comunali. E una novità per chi sceglierà Quartu come meta turistica: la tassa di soggiorno che si pagherà per cinque mesi all’anno - da marzo a ottobre - con una previsione di incasso di 200mila euro.

«Risorse che investiremo interamente nel settore del turismo», annuncia il sindaco Graziano Milia dopo il sì in Giunta al bilancio di previsione 2025 che - oltre ai fondi per i Servizi sociali disponibili da inizio anno - mette in campo più risorse per la Protezione civile, e di fatto anticipa nuove assunzioni in Comune.

Unico dato negativo il taglio dei finanziamenti da parte dello Stato: 415mila euro in meno in bilancio. «Una cifra importante che non comporterà per i quartesi un aumento delle tasse», rassicura il sindaco. «Il lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale riguardo l’efficientamento energetico, infatti, permetterà per il 2025 un risparmio di 300mila euro, andando così a coprire buona parte del ‘buco’ imposto dall’alto».

Con il sì al bilancio la Giunta gioca d’anticipo sulle assunzioni: 10 in tutto entro fine dicembre, e turnover coperto al 100 per cento già al 30 dicembre. Non solo: con 235mila euro verranno potenziati i servizi di Protezione civile, 140mila euro sono invece destinati all’esternalizzazione delle pratiche di condono. E poi ci sono le risorse per i Servizi sociali: 250mila euro investiti per i progetti di inclusione sociale - interamente finanziati dall’inizio del 2025 - quasi 100mila euro sono riservati alle politiche abitative - a supporto delle famiglie che perdono la casa - mentre 140mila euro del bilancio servono per sostenere gli interventi per le persone senza fissa dimora.

«Abbiamo messo in piedi una manovra che tiene conto anche delle discussioni che si sono tenute in Consiglio comunale, e delle proposte che provenivano sia dalla maggioranza che dalla minoranza», sottolinea Milia. «A questo lavoro si aggiunge anche il proseguimento degli interventi al Pnrr, alle grandi realizzazioni, dalle Fornaci Picci, alle Distillerie Capra, sino ai poli sportivi. Ci avviamo verso la chiusura della consiliatura realizzando tutti gli impegni presi all’inizio: avevamo detto che ci impegnavamo a cambiare la città e mi sembra di poter dire che ci stiamo riuscendo».

