Traguardo sempre più vicino per il Cineteatro “Il Nuovo” di via Marconi a Quartu Sant’Elena: si è conclusa in tempi record la procedura di aggiudicazione lavori dello storico luogo di cultura quartese, in attesa di rilancio dagli anni ’80. Verificate le offerte pervenute, la commissione di gara ha firmato i verbali lo scorso 13 dicembre. «A febbraio sarà aperto finalmente il cantiere da 2 milioni e 200mila euro che entro il 2024 restituirà la struttura alla città», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Soddisfatto anche il sindaco Graziano Milia: «Per noi è un sogno che si avvera dopo tanto tempo. Il progetto di recupero del Cineteatro rappresenta un punto qualificante e strategico di questo mandato: puntiamo a restituire alla nostra comunità uno spazio di aggregazione e di cultura di straordinario valore ed importanza, che speriamo possa diventare un motore di crescita per la nostra città ed un punto di riferimento anche per chi viene a visitarla».

© Riproduzione riservata