A Quartu la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne per furto aggravato.

Il giovane – in compagnia di un complice – lo scorso sabato sarebbe entrato in un camper parcheggiato in viale Golfo. Il fatto è stato segnalato dalla Sala Operativa. Dopo aver rotto il finestrino, il duo is sarebbe introdotto nel mezzo di proprietà di due turisti tedeschi, rubando una borsa, con denaro e documenti.

Successivamente i due sono fuggiti e si sono nascosti in uno stabilimento balneare poco distante. Lì uno è stato fermato dal personale addetto al salvataggio, in attesa dell’arrivo degli agenti, mentre l’altro è riuscito a far perdere le sue tracce. Sul posto anche gli operatori degli acquascooter dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, giunti via mare, che hanno preso in consegna il ragazzo in attesa dell’arrivo degli altri equipaggi.

Stando alle prime ricostruzioni, dopo il furto – non essendosi accorti di essere stati visti dai proprietari – i ragazzi sarebbero fuggiti abbandonando la borsa vicino ad una siepe, recuperata subito dopo. Il 18enne, accompagnato negli uffici della Questura, è stato arrestato per furto aggravato in concorso.

(Unioneonline/v.f.)

