Proseguono senza intoppi a Quartu i lavori al Palazzetto dello Sport di via Beethoven.

Finora sono state posizionate le nuove balaustre ai piedi degli spalti, come fa sapere il sindaco Graziano Milia tenendo traccia degli interventi sui social. Gli spogliatoi e i servizi sono stati «completamente rinnovati e quasi ultimati» mentre «si sta intervenendo anche sulle grandi travi esterne sostituendo le giunture arrugginite e levigando le parti lignee con materiali impermeabilizzanti».

Per ultimo «verrà ripristinato il parquet del campo da gioco, destinato ad ospitare attività di basket, pallavolo e calcio a 5».

I lavori dovrebbero concludersi tra pochi mesi, prima dell'estate. La riapertura al pubblico invece è stata programmata entro l'autunno.

«Anche stavolta – conclude Milia – abbiamo lavorato senza sosta per mettere a frutto i fondi assegnati a suo tempo dal Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana ed impiegando anche 400mila euro di risorse comunali per il rinnovo degli impianti di condizionamento, indispensabili per garantire il miglior utilizzo della struttura in ogni stagione dell'anno. Un impegno concreto per restituire a Quartu il titolo di Città dello Sport».

