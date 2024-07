Stava per finire a martellate una lite scoppiata questa mattina a Flumini di Quartu, a causa di un bus che si è fermato a distanza di qualche metro dalla fermata: il peggio è stato sventato dall’intervento di tre carabinieri fuori servizio.

Il grave episodio è avvenuto intorno alle 5, a poca distanza da un bar di via Leonardo da Vinci. Un senegalese di 52 anni è andato su tutte le furie quando, dopo aver prenotato la fermata di un bus del Ctm, ha visto che l’autista ha bloccato il mezzo alcuni metri dopo lo stallo.

Sono volati insulti e a difesa dell’uomo al volante si è schierato un passeggero d 39 anni. La situazione è degenerata a terra: i due, dopo essere scesi, hanno continuato a discutere animatamente. Il senegalese ha estratto un martello, minacciando di morte l’avversario.

La scena è avvenuta sotto gli occhi dei carabinieri: durante il giorno lavorano nella stazione temporanea estiva di Flumini, in quel momento erano al bar. Immediato l’intervento per separare i due contendenti: il senegalese è stato bloccato e disarmato. All’arrivo della pattuglia è scattato l’arresto, con l’accusa di tentato omicidio e minacce: ora è in carcere a Uta.

