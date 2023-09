Un 52enne e un 45enne di Quartu sono stati arrestati per rapina dagli agenti del Commissariato su disposizione del gip del Tribunale di Cagliari.

I due erano già stati segnalati alla Procura dallo stesso Commissariato con l'accusa di rapina ed estorsione in concorso.

I reati sarebbero stati consumati nei mesi scorsi in danno di un 40enne di Quartucciu. Bloccato in strada e minacciato con armi improprie, l'uomo era stato costretto a consegnare la sua bicicletta, che gli aggressori avrebbero tenuto fino al pagamento di un presunto debito.

A conclusione delle indagini Il Gip del Tribunale di Cagliari ha disposto l'arresto dei due indagati: il 52enne è stato arrestato ieri e accompagnato in cella a Uta. Il 45enne si trovava già in carcere in quanto detenuto per altra causa.

