Ha investito un anziano, poi è scappato sul suo Suv di colore nero.

E’ scattata la caccia all’uomo a Quartu Sant’Elena per un incidente avvenuto ieri in via San Benedetto.

Un anziano del posto, pensionato di 87 anni, è stato travolto da un Sud mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Subito dopo l’impatto l’investitore si è dato alla fuga senza soccorrere il malcapitato pedone, trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso del Brotzu. L’uomo per fortuna non è in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri, che dopo i rilievi del caso hanno dato il via alle indagini per identificare l’uomo alla guida dell’auto.

