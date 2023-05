Strada chiusa e allerta massima questo pomeriggio a Quartu per un grosso incendio scoppiato all’interno del parco di Molentargius, sul versante di via della Musica (QUI LA NOTIZIA).

Le fiamme sono partite da un canneto accanto all’area che ospita il deposito del gas. Anche per questo motivo la viabilità nella zona è stata interrotta.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate dalle Forestale e dai volontari della Protezione civile. La Polizia locale si occupa invece della viabilità.

Le operazioni di spegnimento sono rese più difficili dal forte vento di maestrale, che sta soffiando da questa mattina. Seguiranno quelle di bonifica, in contemporanea agli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata