Ancora un incidente stradale nella via Leonardo Da Vinci sul litorale di Quartu. Un automobilista di 52 anni a bordo di una Multipla è stato soccorso e accompagnato in ospedale con una ambulanza del 118: l'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto rimasta danneggiata dopo lo schianto contro un palo, poco lontano dal distributore Tamoil.

L'allarme è stato lanciato da altri automobilisti. Il ferito è stato estratto dall’abitacolo e accompagnato in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco di Cagliari per la messa in sicurezza del sito.

Sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni del ferito non si hanno ancora notizie definite, ma non è in pericolo di vita.

