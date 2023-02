Armati di cacciavite e punteruoli hanno danneggiato 25 veicoli parcheggiati nelle strade di Quartu, con l’intento di fare razzia.

A seguito delle indagini, i Carabinieri hanno fermato d ue persone, già note alle Forze dell’ordine, che hanno scassinato le macchine in sosta per rubare quanto c’era al loro interno, rovinando quelle che non sono riusciti ad aprire. A finire subito in manette una 39enne disoccupata del posto, mentre il complice è riuscito a fuggire.

I cittadini del circondario, scossi dall’episodio, hanno collaborato con i militari per rintracciarlo.

Fondamentali anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Per il 46enne alla fine è scattata la denuncia per concorso in furto aggravato e continuato, danneggiamento e ricettazione.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata