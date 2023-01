Il Serd tornerà a Quartu, nella struttura di viale Colombo, dove però prima vanno realizzati dei lavori di ristrutturazione.

La rassicurazione arriva direttamente dal direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore, dopo giorni di polemiche e critiche - sindacali e politiche - contro il trasferimento del centro per le dipendenze a Cagliari, deciso dall’azienda sanitaria locale a causa di gravi problemi strutturali nello stabile di via Cavour che da anni ospitava il servizio.

Nei giorni scorsi era stata la Uil a denunciare la situazione, con tanto di richiesta di incontro inoltrata al Prefetto. Sul piede di guerra anche l’Usb Sanità, che alcuni giorni fa aveva annunciato “iniziative di mobilitazione, compreso un dettagliato esposto alla Procura della Repubblica”.

In pressing anche FdI, mentre il caso è approdato di recente in Regione con l’interrogazione presentata dall’esponente del Pd Piero Comandini.

I vertici Asl assicurano che si tratta di un trasferimento temporaneo. “La situazione del Serd era piuttosto precaria, tanto che siamo stati sollecitati dalle organizzazioni sindacali e da responsabili del centro ad individuare una nuova sede proprio perché quella di via Cavour è stata giudicata non agibile”, spiega Tidore. Da qui le interlocuzioni con l’amministrazione comunale per trovare una nuova sistemazione. “L’unica soluzione è spostare il centro nei locali Asl di viale Colombo, con un ingresso separato e degli sazi dedicati per garantire la privacy dei pazienti e non creare disagi”, annuncia il direttore della Asl.

© Riproduzione riservata