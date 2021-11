Visita in Commissariato a Quartu di un funzionario della Sovrintendenza ai beni culturali di Cagliari per esaminare i reperti archeologici sequestrati tre giorni fa in casa di un pescatore di 71 anni, poi denunciato per ricettazione.

Secondo l'esperto, i reperti sarebbero del periodo medievale. Particolare e quindi pregiata una ciotola recuperata. Interessati comunque tutti gli altri oggetti sequestrati. Domani tutti i reperti saranno consegnati dalla Polizia alla Sovrintendenza.

Il fatto risale a tre giorni fa quando durante una perquisizione a Quartu gli agenti del Commissariato hanno recuperato quattro grosse anfore, quattro brocche, cinque ciotole, un vaso e una pentola. Il materiale era stato portato in Commissariato.

Intanto la polizia che indaga sotto le direttive del sostituto commissario Gianni Noto, continua nelle indagini per capire come il pescatore sia venuto in possesso di tutti i reperti. In merito viene mantenuto uno stretto riserbo.

