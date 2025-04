Era alla guida di un'auto sequestrata e non assicurata, per giunta senza patente in quanto revocata. Stanotte, attorno alle 3.30, un operaio trentunenne di Selargius è stato visto dai carabinieri a Quartu al volante di una Smart Fortwo. All'alt da parte della pattuglia non ha risposto, anzi: ha deciso di scappare a tutta velocità. L'inseguimento notturno è proseguito da Quartu fino a Monserrato, per poi concludersi malamente: ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato su una Ford Ecosport parcheggiata regolarmente in sosta.

Il conducente della Smart è stato immediatamente bloccato dai carabinieri che lo stavano inseguendo. Gli accertamenti hanno evidenziato che non aveva la patente, in quanto revocata a seguito di precedenti analoghi nell'ultimo biennio. Le verifiche si sono poi spostate sull’auto che guidava: era già sottoposta a sequestro amministrativo e non era assicurata. Motivo per cui si è proceduto con un nuovo sequestro finalizzato alla confisca della Smart, affidata a un deposito convenzionato.

Per il trentunenne è scattata la denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e una lunga serie di violazioni al Codice della Strada: guida reiterata senza patente perché revocata, circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro e mancanza di copertura assicurativa.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata