Sorpreso in flagrante nel corso dell’attività di spaccio di droga, un 22enne è stato arrestato dalla Polizia di Quartu Sant’Elena.

Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria e della Squadra Volante del Commissariato di Quartu avevano ricevuto numerose segnalazioni tramite l'App della Polizia “Youpol” in merito a un’attività di spaccio di stupefacenti in via Corelli.

Dopo un’attività di indagine nel corso della quale sono state accertate le modalità di cessione della droga, il 22enne è stato bloccato e controllato. Durante le verifiche svolte anche nella sua abitazione, sono stati recuperati un panetto di hashish da 95 grammi e altri 12 grammi di hashish già imbustati e pronti alla vendita. Il tutto è stato sequestrato insieme a un coltello a serramanico e al materiale per il confezionamento della sostanza.

L’arrestato andrà oggi all’udienza direttissima.

