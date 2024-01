I carabinieri di Quartu indagano per far luce su un furto consumato alcuni giorni fa in un cantiere edile.

I ladri hanno fatto irruzione all'interno rubando materiale edile e attrezzature varie. Il valore della refurtiva è da valutare. I carabinieri hanno interrogato diverse persone. Sono state esaminate anche le immagini di alcune telecamere.

Sulle indagini viene mantenuto uno stretto riserbo. Particolarmente stretti in questo periodo i controlli da parte dei carabinieri su tutto il territorio.

