Un violento incendio a Capitana ha aggredito anche pini e altre piante d'alto fusto, minacciando due abitazioni. In una di queste, un giovane è rimasto quasi imprigionato all'interno non trovando via d'uscita con le fiamme che circondavano l'abitazione.

Immediato l'allarme e l'arrivo dei Vigili del fuoco e dei volontari del Nos e della Paff. Il rogo è stato infine domato e il giovane ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

L’incendio sarebbe nato fra le stoppie raggiungendo poi anche le abitazioni.

