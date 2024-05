Insisteva nel voler guidare la propria vettura senza aver però mai conseguito la patente. E non per la prima volta: in sei anni è stato infatti fermato al volante tre volte dalle forze dell’ordine e tutte e tre le volte ha candidamente ammesso di non possedere la licenza di guida e di non reputare necessario averla.

Risultato: i carabinieri del Norm di Quartu lo hanno segnalato di nuovo alle autorità competenti.

Si tratta di un 30enne di Cagliari, sottoposto a controllo nella notte tra venerdì e sabato, mentre era a bordo di una Renault Clio.

Nel corso degli accertamenti i militari hanno scoperto il suo lungo e “originale” curriculum di automobilista abusivo. E che, nonostante le sanzioni precedenti, il giovane non ha mai smesso di condurre l’auto.

Per questo ai precedenti guai del 30enne se ne sono aggiunti inevitabilmente altri.

(Unioneonline)

