Resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Di queste accuse deve rispondere un 30enne di origini marocchine, arrestato dalla Polizia di Quartu.

Intorno alle 7 del mattino dell’8 agosto gli agenti dell’Ufficio Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena sono intervenuti in Via Molaria perché era stata segnalata la presenza di un uomo in un’abitazione. Lo aveva visto la nipotina del proprietario di casa in giardino, facendo scattare l’allarme.

Sentendo le urla, l’uomo era probabilmente scappato, ma si è fatto rivedere più tardi, nel tentativo di rubare la macchina dello stesso proprietario di casa. Bloccato, è riuscito a divincolarsi e scappare con un’auto.

I poliziotti hanno trovato il veicolo parcheggiato in un’area di sosta nel Lungo Mare del Golfo, e all’interno il 30enne di origine marocchina, che ha opposto resistenza impugnando anche un coltello.

Con sé aveva diversi oggetti probabilmente rubati. L’uomo è stato arrestato: a seguito dell’udienza per direttissima, il gip ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare in carcere.

(Unioneonline/D)

