Un giovane è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un drammatico incidente a S'Ecca S'Arrideli, in territorio di Quartu.

Il conducente è stato accompagnato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari dove è ora trattenuto per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente i Vigili urbani di Cagliari per i rilievi di legge.

Sembra che l'incidente non abbia avuto il coinvolgimento di altri mezzi: l'auto del giovane ha sbandato finendo contro un muro di recinzione di una abitazione e abbattendolo.

L'automobilista è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato i Vigili del fuoco, che l'hanno estratto dalla lamiere contorte, affidandolo al 118.

