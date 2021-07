Si è rischiato grosso al Poetto di Quartu per un tamponamento avvenuto all'altezza del Belvedere.

Un'auto è infatti piombata addosso a un taxi sul quale stavano salendo due ragazzi per fare rientro a casa.

I due giovani hanno evitato l'impatto buttandosi sulla strada a qualche metro di distanza col taxi, che dopo l’urto è stato poriettato in avanti per diversi metri, restando gravemente danneggiato.

Dopo l’allarme, i due giovani sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Cure mediche anche per il conducente del taxi.

Gli accertamenti per ricostruire l'accaduto sono affidati alla Polizia locale.

