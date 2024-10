È iniziato stamattina lo sgombero del canile-lager di Quartu, in località Santu Lianu. Gli animali in “custodia” sono oltre 120, ammassati da tempo tra rifiuti e degrado. Per favorire le operazioni sono state allontanate le due donne che gestivano l’attività abusiva. Dopo le prime tensioni, mamma e figlia hanno deciso poi di collaborare. Sulle due pendeva un’ordinanza di sfratto esecutivo.

Per trasferire i cani in un posto sicuro stanno lavorando gli operatori del canile Shardana. Con loro anche quelli del Dog Hotel, per velocizzare il tutto e terminare in giornata.

Sul posto la Asl, il servizio veterinario Asl con l’ambulanza, personale del Comune, i volontari dell’Sos Quartu e gli assistenti sociali, che hanno già trovato una sistemazione per le donne. L’operazione è coordinata dai Carabinieri della stazione di Quartu, con il supporto della Polizia locale.

