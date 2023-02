Si è tenuto nella Sala Affreschi all’ex convento dei Cappuccini a Quartu l’incontro di chiusura del progetto “Istruzione contro povertà-Percorsi didattici per i bambini rifugiati in Libano”.

Il progetto, proposto dall’Associazione Amicizia Sardegna Palestina ODV attraverso l’organizzazione libanese Nuwat - Social Solidarity Center, ha riguardato 300 ragazzi palestinesi e siriani fra i 6 e i 18 anni attualmente residenti nei campi profughi di Ain El Hilweh, Badawi, Burj Al Barajneh e Naher al Bared in Libano, coinvolgendoli all’interno di percorsi di contrasto alla dispersione e di recupero scolastico e fornendo un supporto informativo e psicologico alle famiglie e ai ragazzi stessi sempre nell’ottica della valorizzazione delle loro capacità e dello sviluppo di competenze orientate alla prosecuzione degli studi o all’avviamento professionale.

Nel corso della mattinata sono stati presentati anche i risultati del progetto, che ha ottenuto incoraggianti percentuali di successo particolarmente nell’uscita dall’analfabetismo e nel recupero delle lingue inglese ed araba.

La parte sarda del progetto ha visto protagonista una rappresentanza delle classi primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo 2 “Maria Lai” di Quartu Sant’Elena. I bambini e i ragazzi sono stati coinvolti nei mesi scorsi in laboratori guidati di 15 ore, finalizzati attraverso letture e filmati a favorire la conoscenza del contesto e lo scambio coi loro coetanei in Libano.

Al termine del percorso laboratoriale gli alunni quartesi hanno potuto conoscere via web i loro compagni, scambiando esperienze e conoscenze reciproche con l’ausilio dei mediatori culturali forniti dall’associazione Sardegna-Palestina.

