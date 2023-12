Via libera ai lavori di forestazione urbana della zona di Salomoni: gli interventi, finanziati dal ministero dell’Ambiente, puntano a contrastare i problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.

I lavori di forestazione costeranno 1 milione e 250mila euro, e interesseranno una superficie di 48 ettari: verranno messe a dimora 36mila specie arboree e 12mila arbustive. Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, sottolinea l’importanza del progetto: «La riforestazione dell’area di Su Salomoni ha una grande valenza sia in termini paesaggistici che naturalistici. L’intervento, completamente finanziato dal Pnrr, porterà grandi benefici al nostro comune e non solo. La messa a dimora di questa vegetazione frenerà l’erosione del suolo, migliorerà il contenimento delle acque e offrirà inoltre un grande polmone verde per tutto il territorio».

Soddisfatto anche Stefano Deidda, assessore all’Ambiente: «Si tratta di un intervento di particolare importanza sotto il profilo ambientale e paesaggistico, che ci consentirà da un lato l’attenuazione dei pericoli geomorfologici da frana e la mitigazione dei rischi idraulici, dall’altro la possibilità di rendere fruibile al pubblico una vasta area del nostro territorio».

