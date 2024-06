Arrestato per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti a Pula. È successo questa notte, in Via Brigata Sassari, quando la pattuglia dei Carabinieri, guidata dal luogotenente Bruno Caruso, ha fermato S.P., 30enne residente in paese.

Dalle prime perquisizioni effettuate in strada, il ragazzo possedeva una dose di cocaina. Le indagini sono proseguite anche nel suo domicilio, dove è stata trovata altra sostanza stupefacente, 1400 euro, più materiale per il confezionamento della merce.

In mattinata, l’arrestato si presenterà davanti al giudice del Tribunale di Cagliari per il processo per direttissima.

