Un progetto per sensibilizzare gli studenti sulla piaga della violenza di genere e promuovere una cultura basata sulle pari opportunità e sul rispetto reciproco: oggi alle 17, nell’Aula consiliare del Municipio, verrà presentato “GeneriAmo”, ideato dall’associazione Donna Ceteris e promosso dall’amministrazione Comunale, che nei prossimi mesi vedrà coinvolti i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado dell'istituto Benedetto Croce.

L’iniziativa verrà presentata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Manuela Serra, assessora alle Politiche sociali, sottolinea l’importanza del progetto: «I ragazzi, attraverso attività laboratoriali e formative di tipo multi disciplinare, avranno l'opportunità di riflettere, imparare a riconoscere le proprie emozioni, a empatizzare con gli altri e a comunicare in modo non violento. Con grande determinazione l’amministrazione ha scelto di contrastare la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione già in età scolastica: la scuola, con la famiglia, è l’istituzione che può e deve prevenire ogni forma di discriminazione e violenza».

Durante l’incontro interverrà la Consulta dei seniores e dei giovani, i ragazzi volontari del Servizio civile.

© Riproduzione riservata