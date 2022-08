Intervento dei Vigili del Fuoco in via Masenti a Pula per un incendio che ha coinvolto il sottotetto di un'abitazione in ristrutturazione.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l'area. Nessun ferito.

Al termine delle operazioni sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, probabilmente provocato dai lavori di posa della guaina di protezione effettuati sul tetto.

Il sottotetto aveva un isolante e una trave centrale retta da 4 capriate. La trave centrale è andata distrutta ma la staticità è garantita dalle capriate che hanno subito danni trascurabili.

